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Звезда «Дома-2» Елена Беркова собралась скоро проводить личные тренинги

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Елена Беркова заявила, что совсем скоро на ее страничке в Instagram появится много интересного.
Звезда «Дома-2» Елена Беркова собралась скоро проводить личные тренинги

Не секрет, что Елена покинула прославленнц1 телепроект «Дом-2» очень давно. Впрочем, как оказалось, за ее личной жизнью не перестают следить многочисленные телезрители проекта, для некоторых из которых, по их словам, Беркова является «образцом».

На днях звезда телестройки разместила в личном микроблоге свежую видеозапись, под которой поспешила сообщить подписчикам, что готовит для них нечто очень интересное.

«Я в Тае! Много интересного наснимали! Ждите и смотрите мои видосики», - отметила Беркова.

Как выяснилось, Елена планирует совсем скоро запустить личные тренинги, на которых ее фанаты теперь живьем смогут задавать ей все те вопросы, которые они пишут в комментариях, в директе или в эфирах.
Звезда «Дома-2» Елена Беркова собралась скоро проводить личные тренинги

Также экс-участница «Дома-2» поинтересовалась у подписчиков, на какие темы они бы хотели пообщаться. По словам Берковой, она не против рассказать о том, как правильно соблазнять и привлекать внимание мужчины к себе.

К слову Елена предложила фанатам несколько тем для тренингов, некоторые из которых касались даже сохранения семьи. Нужно сказать, что пост звезды реалити-шоу не остался незамеченным. Один за другим пользователи Сети принялись советовать Берковой, на какие темы лучше проводить тренинги.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:10

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