Звезда «Дома-2» Елена Беркова собралась скоро проводить личные тренинги
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Елена Беркова заявила, что совсем скоро на ее страничке в Instagram появится много интересного.
Не секрет, что Елена покинула прославленнц1 телепроект «Дом-2» очень давно. Впрочем, как оказалось, за ее личной жизнью не перестают следить многочисленные телезрители проекта, для некоторых из которых, по их словам, Беркова является «образцом».
На днях звезда телестройки разместила в личном микроблоге свежую видеозапись, под которой поспешила сообщить подписчикам, что готовит для них нечто очень интересное.
Как выяснилось, Елена планирует совсем скоро запустить личные тренинги, на которых ее фанаты теперь живьем смогут задавать ей все те вопросы, которые они пишут в комментариях, в директе или в эфирах.
Также экс-участница «Дома-2» поинтересовалась у подписчиков, на какие темы они бы хотели пообщаться. По словам Берковой, она не против рассказать о том, как правильно соблазнять и привлекать внимание мужчины к себе.
К слову Елена предложила фанатам несколько тем для тренингов, некоторые из которых касались даже сохранения семьи. Нужно сказать, что пост звезды реалити-шоу не остался незамеченным. Один за другим пользователи Сети принялись советовать Берковой, на какие темы лучше проводить тренинги.
Не секрет, что Елена покинула прославленнц1 телепроект «Дом-2» очень давно. Впрочем, как оказалось, за ее личной жизнью не перестают следить многочисленные телезрители проекта, для некоторых из которых, по их словам, Беркова является «образцом».
На днях звезда телестройки разместила в личном микроблоге свежую видеозапись, под которой поспешила сообщить подписчикам, что готовит для них нечто очень интересное.
«Я в Тае! Много интересного наснимали! Ждите и смотрите мои видосики», - отметила Беркова.
Как выяснилось, Елена планирует совсем скоро запустить личные тренинги, на которых ее фанаты теперь живьем смогут задавать ей все те вопросы, которые они пишут в комментариях, в директе или в эфирах.
Также экс-участница «Дома-2» поинтересовалась у подписчиков, на какие темы они бы хотели пообщаться. По словам Берковой, она не против рассказать о том, как правильно соблазнять и привлекать внимание мужчины к себе.
К слову Елена предложила фанатам несколько тем для тренингов, некоторые из которых касались даже сохранения семьи. Нужно сказать, что пост звезды реалити-шоу не остался незамеченным. Один за другим пользователи Сети принялись советовать Берковой, на какие темы лучше проводить тренинги.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:10