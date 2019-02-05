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Мария Порошина показала в Instagram первую прогулку с новорождённым сыном Степаном

Мария Порошина показала в Instagram первую прогулку с новорождённым сыном Степаном. Актриса вывела малыша на свежий воздух, как только стало теплей.
Мария Порошина показала в Instagram первую прогулку с новорождённым сыном Степаном

На своей странице в соцсети Порошина показала первую прогулку с младшим ребёнком, появившимся на свет в середине января. Мальчик, которого артистка планировала назвать Степаном, стал пятым после четырёх старших дочерей. Все они встречали знаменитость из столичного родильного дома, запечатлев радостный момент на фото.

Наследницы помогают матери растить брата, ведь последняя ближе к концу февраля хочет вернуться к работе. В подписи к фотографии с коляской Порошина рассказала поклонникам, что наконец позволила себе выйти на прогулку, как только стало чуть теплей.

Тем не менее, актрисе пришлось укутаться в шубу, ведь вокруг лежал снег. Поклонники похвалили кумира за свежий прекрасный вид после недавних родов.

Напомним, что неизвестным отцом пятого ребёнка Порошиной, по её словам, стал некий иностранец, проживающий за границей. Однако некоторые источники СМИ приписывают отцовство женатому родителю двоих детей Ярославу Бойко.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:30

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