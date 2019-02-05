Наследника актера Бориса Смолкина Владимира обвиняют в мошенничестве на 179 миллионов рублей





Как выяснилось, Смолкин-младший занимался мошенничеством, организовывая гастроли нескольким ведущим театрам страны. Представители правоохранительных органов считают, что Владимир, совместно со своим напарником Эдуардом Заболонковым, смог с помощью сторонних фирм обналичить практически 200 миллионов рублей.Следствие настаивает на версии, что организатором преступления выступал Заболонков. Смолкин, в свою очередь, занимался учетом и инкассацией. Напарники в то время, как вели обслуживание касс различных компаний, занялись незаконным оборотом денежных средств.За период с 2013 по 2016 год мошенники, используя несуществующие фирмы, которые по документам занимались торговлей совершенно разнообразными товарами, вывели более десяти миллионов рублей.Вчера, 4 февраля, в зале суда обвиняемые полностью признали свою вину. Приговор по делу будет вынесен сегодня, 5 февраля.