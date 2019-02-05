Ольга Бузова заявила, что запомнит рабочий день в Лиссабоне на всю жизнь
Новоявленная российская исполнительница Ольга Бузова поделилась с многомиллионной армией поклонников своими впечатлениями от работы в Португалии.
Вчера Бузова опубликовала в личном микроблоге в Instagram новый пост, в котором заявила, что запомнит день, который она провела по делам в Лиссабоне, навсегда.
Ольга Бузова не стала раскрывать подписчикам всех карт, но все-таки призналась, что готовит в Португалии кое-что такое, что еще никогда не делала ни одна российская знаменитость. Впрочем, на что именно намекала телезнаменитость, до сих пор сложно сказать, ведь отвечать на вопросы фанатов Бузова по-прежнему не спешит.
По словам ведущей реалити-шоу «Дом-2», она безумно счастлива и «довольна собой» и совершенно не жалеет о том, что ей пришлось потратить на реализацию собственных планов все свои силы.
Стоит подчеркнуть, что до поездки в Португалию Ольга в очередной раз заявила, что именно она «создает историю».
Наш портал уже писал, что в социальных сетях появилась информация о том, что в Лиссабоне начались съемки нового сезона реалити-шоу о любви «Замуж за Бузову» и именно поэтому артистка все замалчивает, боясь в этот раз «спугнуть» свое счастье.
К слову, некоторые подписчики Бузовой убеждены совершенно в другом. По их мнению, Ольга в Португалии просто снимает новый видеоклип.
Вчера Бузова опубликовала в личном микроблоге в Instagram новый пост, в котором заявила, что запомнит день, который она провела по делам в Лиссабоне, навсегда.
Ольга Бузова не стала раскрывать подписчикам всех карт, но все-таки призналась, что готовит в Португалии кое-что такое, что еще никогда не делала ни одна российская знаменитость. Впрочем, на что именно намекала телезнаменитость, до сих пор сложно сказать, ведь отвечать на вопросы фанатов Бузова по-прежнему не спешит.
По словам ведущей реалити-шоу «Дом-2», она безумно счастлива и «довольна собой» и совершенно не жалеет о том, что ей пришлось потратить на реализацию собственных планов все свои силы.
Стоит подчеркнуть, что до поездки в Португалию Ольга в очередной раз заявила, что именно она «создает историю».
Наш портал уже писал, что в социальных сетях появилась информация о том, что в Лиссабоне начались съемки нового сезона реалити-шоу о любви «Замуж за Бузову» и именно поэтому артистка все замалчивает, боясь в этот раз «спугнуть» свое счастье.
К слову, некоторые подписчики Бузовой убеждены совершенно в другом. По их мнению, Ольга в Португалии просто снимает новый видеоклип.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:57