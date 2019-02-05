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В США и Британии стартовали продажи восстановленных iPhone X

В США и Великобритании стартовали продажи восстановленных и заново упакованных iPhone X. Цена подержанных флагманов сопоставима с новыми iPhone XR.
В США и Британии стартовали продажи восстановленных iPhone X

Apple запустила в своём онлайн-магазине специальное предложение для американцев и англичан, которые могут купить с большой скидкой полностью восстановленные смартфоны iPhone X. Предлагаются флагманы 2017 года за 769 долларов и столько же фунтов стерлингов для версий с 64 гигабайтами памяти. Если покупателю необходимо устройство с не менее, чем 256 ГБ, цена поднимется до 900 долларов, что также является выгодным предложением.

Отремонтированные iPhone X сертифицированы, тщательно протестированы и проверены. В них заменена старая батарея и экран, корпус очищен, а само устройство упаковано в новую коробку с прилагающимися аксессуарами, документами и инструкциями. Фактически подержанный гаджет сопоставим с абсолютно новым.

С другой стороны, за те же деньги Apple предлагает iPhone XR с более крупным ЖК-экраном вместо AMOLED дисплея, мощным чипсетом A12 и основной камерой с одним модулем вместо двойной у модели X.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:24

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