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В Сети опубликовали новые рендеры гибкого смартфона Samsung Galaxy F

В Сети опубликовали очередные изображения новой гибкой версии смартфона Galaxy F технологической фирмы Samsung. Специалисты вскоре представят гаджет на презентации.
В Сети опубликовали новые рендеры гибкого смартфона Samsung Galaxy F

Рендерные изображения подготовил ресурс LetsGoDigital. Представителями сервиса был передан дизайн нового гибкого мобильного аппарата за счёт рекламного ролика компании Samsung. Вариацию Galaxy F представят в рамках специальной презентации, запланированной на 20 февраля. Модель наделят 4,58-дюймовым дисплеем. При этом имеется возможность увеличения дисплея до 7,3 дюймов.

Устройство получило двойную камеру и процессор Exynos 9820/Snapdragon 855, оперативную память на 8 Гб, ПЗУ на 128/512 Гб.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:48

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