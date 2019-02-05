В Сети опубликовали новые рендеры гибкого смартфона Samsung Galaxy F
В Сети опубликовали очередные изображения новой гибкой версии смартфона Galaxy F технологической фирмы Samsung. Специалисты вскоре представят гаджет на презентации.
Рендерные изображения подготовил ресурс LetsGoDigital. Представителями сервиса был передан дизайн нового гибкого мобильного аппарата за счёт рекламного ролика компании Samsung. Вариацию Galaxy F представят в рамках специальной презентации, запланированной на 20 февраля. Модель наделят 4,58-дюймовым дисплеем. При этом имеется возможность увеличения дисплея до 7,3 дюймов.
Устройство получило двойную камеру и процессор Exynos 9820/Snapdragon 855, оперативную память на 8 Гб, ПЗУ на 128/512 Гб.
Рендерные изображения подготовил ресурс LetsGoDigital. Представителями сервиса был передан дизайн нового гибкого мобильного аппарата за счёт рекламного ролика компании Samsung. Вариацию Galaxy F представят в рамках специальной презентации, запланированной на 20 февраля. Модель наделят 4,58-дюймовым дисплеем. При этом имеется возможность увеличения дисплея до 7,3 дюймов.
Устройство получило двойную камеру и процессор Exynos 9820/Snapdragon 855, оперативную память на 8 Гб, ПЗУ на 128/512 Гб.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:48