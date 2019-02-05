Анфиса Чехова: "Сниматься в постельных сценах одновременно приятно и смешно"

На своей странице в Instagram Анфиса Чехова призналась, что эпизод, в котором она снималась с Иваном Охлобыстиным, пребывавшем в то время в сане батюшки, получился очень щекотливым. А вот во время съемок постельной сцены с Виктором Логиновым было слишком много смеха. Актеры веселились то ли из-за чувства неловкости, то ли из-за осознания того, что постельные сцены на самом деле ненастоящие.Кроме того, Анфиса Чехова познакомила своих поклонников с фитнес-фотомоделью Лукасом. С ним она снялась в своем новом клипе. По словам телеведущей, Лукас справился со своей задачей не хуже профессионального актера. Подписчики актрисы заметили, что огромные ноги партнера Анфисы Чеховой слишком сильно выделяются на фоне ее маленьких ножек.