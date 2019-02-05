Ученые вместо полного отказа от сахара советуют ограничить его потребление





Научные деятели обследовали население Швеции, в эксперименте участвовали 50 тыс. человек. Данный анализ показал, что злоупотребление сахарозы ведёт к тому, что у людей увеличивается риск преждевременной смерти. В группу риска вошло население, у которого в день на две тысячи калорий приходилось двадцать процентов сахара (сто грамм). Это эквивалентно содержанию данного продукта в одном литре Coca-Cola.Учёные также выяснили, что риск ранней смерти был увеличен ещё у людей, потреблявших наименьшее количество сахарозы, либо меньше 5 процентов от их ежедневной доли употребления калорий.