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Состоялся выход нового клипа на песню Димы Билана «Океан»

Российский певец Дима Билан 4 февраля 2019 года выпустил второй клип на композицию «Океан». Об этом исполнитель рассказал своим подписчикам на официальной странице в Instagram.
Состоялся выход нового клипа на песню Димы Билана «Океан»

Сама песня хорошо знакома поклонникам Димы Билана, но в клипе она выполнена в иной аранжировке, сделанной Антоном Шаплиным. Кроме того, от первого клипа новый видеоролик на песню «Океан» отличается местом съемок.

Если в первом клипе в основном демонстрировались пляжные зоны, обустроенные под отдых людей, то во втором ролике Дима Билан исполняет песню на фоне дикой природы.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:12

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