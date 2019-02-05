Состоялся выход нового клипа на песню Димы Билана «Океан»

Сама песня хорошо знакома поклонникам Димы Билана, но в клипе она выполнена в иной аранжировке, сделанной Антоном Шаплиным. Кроме того, от первого клипа новый видеоролик на песню «Океан» отличается местом съемок.Если в первом клипе в основном демонстрировались пляжные зоны, обустроенные под отдых людей, то во втором ролике Дима Билан исполняет песню на фоне дикой природы.