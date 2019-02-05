



Алена Бабенко до сих пор жалеет о том, что разрушила свой первый брак. В одном из последних выпусков популярной передачи «Судьба человека» актриса, которая не привыкла делится с публикой своей личной жизнью, рассказала широкой аудитории о причинах распада своего первого брака. В беседе с ведущим Борисом Корчевниковым звезда телеэкранов поведала, как познакомилась, жила и рассталась с режиссером Виталием Бабенко.Будущие супруги познакомились в городе Томске. Артистка бросила последний курс института и умчалась за любимым в Москву. В столице молодые люди поженились и родили наследника Никиту. Несмотря на семейную идиллию, Алена не оставляла надежд стать актрисой и поступила во ВГИК. Именно там ей поступило предложение пройти пробы на фильм «Водитель для Веры», который в последствии сделал из Бабенко звезду и любимицу публики.Артистка признается, что успех, который пришел после съемки кинокартины, вскружил ей голову. Она стала частой гостьей различных вечеринок. После работы не спешила домой, а пропадала с коллегами. Приходила домой поздним вечером и не звонила супругу. Знаменитость не скрывает, что в тот период жизни у нее не получалось быть хорошей женой и матерью.Решение развестись стало тяжелым не только для супругов, но и для их сына. Бабенко признается, что Никита долго переживал это событие и даже, в какой-то период замкнулся в себе. Звезда театра и кино уверена, что в тот момент могла поступить иначе и сохранить брак.