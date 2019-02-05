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Samsung наделит новый смартфон Galaxy S10 специальной поддержкой работы Wi-Fi 6

Специалисты компании Samsung наделят новую версию смартфона Galaxy S10 специальной поддержкой работы Wi-Fi 6. Южнокорейская модель стала одной из первых, которая получила стандарт, позволяющий обеспечить более быструю передачу информации посредством беспроводной связи.
Samsung наделит новый смартфон Galaxy S10 специальной поддержкой работы Wi-Fi 6

Согласно документации фирмы, работа Wi-Fi 6 будет поддерживаться тремя моделями грядущего флагманского смартфона. Высокие стандарты в данном случае являются включёнными в базовую основу модели Galaxy S10. Речь идёт о чипсете Qualcomm Snapdragon 855. Преимущества инновационной технологии вначале достанутся не всем пользователям. В настоящее время маршрутизатор, имеющий возможность работы с Wi-Fi 6, мало у кого имеется. Galaxy S10 является практически единственным устройством, которое имеет необходимую для этого функциональность.

Новая флагманская версия может функционировать как беспроводная зарядная станция, подпитывая iPhone быстрее фирменных версий. За счёт функции Reverse Charging вариация Galaxy S10 может осуществлять зарядку смартфонов, имеющих поддержку Qi-стандарта, «умных» часов, Android-аппаратов.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:01

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