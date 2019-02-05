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Ученые: Найдена связь между отсутствием оргазма и приемом антидепрессантов

Британские ученые обнаружили связь между употреблением антидепрессантов и отсутствием оргазмов. По мнению специалистов, прием успокоительных приводит к притуплению или полному исчезновению чувства сексуальной удовлетворенности.
Ученые: Найдена связь между отсутствием оргазма и приемом антидепрессантов

В основном в зоне риска находятся женщины, которые до развития недуга имели нечастые оргазмы и проблемы с ощущением сексуального удовольствия. Кроме того, проблемы могут накладываться одна на другую. Так, на фоне сексуальных нарушений начинает развиваться депрессия, которая впоследствии способствует усугублению ситуации.

Медики полагают, что сами по себе антидепрессанты не способны усилить негативный эффект. Девушки, утверждающие, что после начала приема лекарств состояние их сексуального здоровья значительно ухудшилось, могут банально накручивать себя, хотя бывают исключения, и тогда врач выписывает другой антидепрессант.

В данной ситуации психологи советуют оказывать всяческую поддержку своим партнерам, пережившим какую-либо травму, ведь это может оказаться эффективнее приема лекарств.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:52

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