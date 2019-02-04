Юлия Толмацкая рассказала, что на YouTube появится посмертный клип Децла в день прощания с музыкантом





По её словам, последнее видео на песню Децла было снято незадолго до кончины Кирилла. Его планируют разместить на странице YouTube, когда будет проходить прощание со звездой российского рэпа. Толмацкая отмечает, что видеоролик будет размещён в рамках канала Detsl aka Le Truk примерно в девять часов утра.Кирилл Толмацкий, больше известный как Децл, ушёл из жизни ночью 3 февраля. Это произошло после выступления музыканта в стенах ночного клуба в Ижевске. Согласно предварительному заключению, причина смерти знаменитости кроется в сердечной патологии. Прощание с Децлом запланировали на 6 февраля. Местом для этого выбрали морг столичной ЦКБ.