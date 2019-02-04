Никита Михалков назвал актрис «Comedy Woman» «овцами» за шутку о генерале Карбышеве
Никита Михалков во время эфира очередной авторской телепрограммы «Бесогон» назвал «овцами» резидентов «Comedy Woman», так как они позволили себе шутить об отечественном генерале Дмитрии Карбышеве. Речь идет об одном из выпусков юмористического шоу в 2013 году.
Никита Сергеевич в начале телепрограммы решил поговорить об интеллектуальной элите. При этом он раскритиковал выступление Дмитрия Быкова. По его мнению, чтобы относиться к элите, не надо много читать, а стоит иметь высокодуховное восприятие жизни. Михалков неожиданно переключился на одно из выступлений артисток «Comedy Woman». Кинодеятель заявил, что артистки просто не представляют, как это на сильном морозе, стоя под льющейся водой из шланга, превращаться в "памятник изо льда".
По мнению режиссёра, такие шутки просто недопустимы. Никита Сергеевич подчеркнул, что генерал Дмитрий Карбышев является примером невообразимой стойкости, которой артисткам комедийного шоу крайне не хватает.
Никита Сергеевич в начале телепрограммы решил поговорить об интеллектуальной элите. При этом он раскритиковал выступление Дмитрия Быкова. По его мнению, чтобы относиться к элите, не надо много читать, а стоит иметь высокодуховное восприятие жизни. Михалков неожиданно переключился на одно из выступлений артисток «Comedy Woman». Кинодеятель заявил, что артистки просто не представляют, как это на сильном морозе, стоя под льющейся водой из шланга, превращаться в "памятник изо льда".
По мнению режиссёра, такие шутки просто недопустимы. Никита Сергеевич подчеркнул, что генерал Дмитрий Карбышев является примером невообразимой стойкости, которой артисткам комедийного шоу крайне не хватает.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:11