АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Блогер JerryRigEverything испытал смартфон Vivo NEX Dual Display Edition на прочность
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Никита Михалков назвал актрис «Comedy Woman» «овцами» за шутку о генерале Карбышеве

Никита Михалков во время эфира очередной авторской телепрограммы «Бесогон» назвал «овцами» резидентов «Comedy Woman», так как они позволили себе шутить об отечественном генерале Дмитрии Карбышеве. Речь идет об одном из выпусков юмористического шоу в 2013 году.
Никита Михалков назвал актрис «Comedy Woman» «овцами» за шутку о генерале Карбышеве

Никита Сергеевич в начале телепрограммы решил поговорить об интеллектуальной элите. При этом он раскритиковал выступление Дмитрия Быкова. По его мнению, чтобы относиться к элите, не надо много читать, а стоит иметь высокодуховное восприятие жизни. Михалков неожиданно переключился на одно из выступлений артисток «Comedy Woman». Кинодеятель заявил, что артистки просто не представляют, как это на сильном морозе, стоя под льющейся водой из шланга, превращаться в "памятник изо льда".
Никита Михалков назвал актрис «Comedy Woman» «овцами» за шутку о генерале Карбышеве

По мнению режиссёра, такие шутки просто недопустимы. Никита Сергеевич подчеркнул, что генерал Дмитрий Карбышев является примером невообразимой стойкости, которой артисткам комедийного шоу крайне не хватает.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Авокадо помогает бороться с
Никита Михалков назвал актрис «Comedy
Внедорожник Dongfeng Forthing X5
Японские астрономы обнаружили новый
Ученые: Загрязнение воздуха увеличивает
Юлия Толмацкая рассказала, что на
Хакеры взломали "любимый" порносайт
Российский политолог рассказал о
Друзья и коллеги считают, что смерть
Светлана Лобода показала в Instagram
«Ростех» выпустил современную систему
Пользователям представили обновлённый
Беда обошла: Никас Сафронов не
Эммануил Виторган рассказал о своем
Ученые рассказали, почему женщины живут
Аркадий Укупник рассказал, почему Децл
Археологи российской академии наук
Комедия «Бабушка легкого поведения — 2»
Максим Галкин показал на видео катание
Смартфон Oppo Find Z может получить
Maserati представила ограниченную серию
Виктория Лопырева показала в Instagram
Ученые: Сложные формы жизни на Земле
В России создадут аналог современного
Дмитрий Дюжев поддержал установку
Украина приступила к строительству
Жители Великобритании запечатлели НЛО в
KIA заявила о производстве новой версии
Влад Соколовский призвал фанатов
Смартфон от Highscreen с модулем NFC и
Просмотреть все новости