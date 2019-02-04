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Российский политолог рассказал о возможном исходе выборов на Украине

Президентские выборы на Украине, назначенные на конец марта нынешнего года, могут закончиться для страны отрицательно. Соответствующее мнение выразил политолог Николай Платошкин, выступая на телеканале «Россия-1».
Российский политолог рассказал о возможном исходе выборов на Украине

Поначалу он сравнил эти выборы с предыдущими в 2014 году, отметив, что жители некоторых регионов Украины практически проигнорировали выборы, показав таким образом нежелание жить в этой стране. Платошкин считает, что повторение этого сценария уже через 1,5 месяца вполне возможно. Слова эксперта передает издание "ПолитЭксперт".

Политолог из Украины Вадим Трюхан ответил на реплику коллеги: по его словам, РФ точно не предпримет каких-либо решительных действий из-за постройки «Северного потока-2». Впрочем, он всё равно считает, что Москва рассматривает вариант захвата Киева вооруженным путём, но уже в 2020 году.



 
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Политика
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:26

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