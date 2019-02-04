Внедорожник Dongfeng Forthing X5 позаимствовал дизайн у Renault
Китайская компания Dongfeng планирует выпуск автомобиля Forthing X5, который внешне очень напоминает транспортное средство французского бренда Renault. Новинка выпускается для потребительского рынка Поднебесной совместным предприятием DRAC.
Эксперты предполагают, что именно в Ухане авто оснастили элементами дизайна Renault. Данные выводы позволяет сделать очень большое сходство между новым паркетником, особенно его оптикой, и представленным недавно Clio. Обсуждая внешний вид внедорожника от Dongfeng, многие комментаторы придают сомнению бытующее мнение, что оптическая система, которая является одной из визитных карточек Renault, была просто подарена китайским разработчикам.
Автомобиль Forthing X5 – это продолжение истории Jingyi X5. Она была выпущена еще три года назад. Выйдя в 2016 году, данная модель сразу получила два поколения. Как обещают разработчики, к следующему году она должна пережить обновление. Данная информация говорит о том, что внедорожник может получить 1,6-литровый атмосферный мотор от компании Mitsubishi, мощность в 122 лошадиных сил и пятиступенчатую механическую трансмиссию или же вариатор коробки передач.
Эксперты предполагают, что именно в Ухане авто оснастили элементами дизайна Renault. Данные выводы позволяет сделать очень большое сходство между новым паркетником, особенно его оптикой, и представленным недавно Clio. Обсуждая внешний вид внедорожника от Dongfeng, многие комментаторы придают сомнению бытующее мнение, что оптическая система, которая является одной из визитных карточек Renault, была просто подарена китайским разработчикам.
Автомобиль Forthing X5 – это продолжение истории Jingyi X5. Она была выпущена еще три года назад. Выйдя в 2016 году, данная модель сразу получила два поколения. Как обещают разработчики, к следующему году она должна пережить обновление. Данная информация говорит о том, что внедорожник может получить 1,6-литровый атмосферный мотор от компании Mitsubishi, мощность в 122 лошадиных сил и пятиступенчатую механическую трансмиссию или же вариатор коробки передач.
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 22:04