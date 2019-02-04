Друзья и коллеги считают, что смерть Децла сблизит его семью





По словам одного из работников заведения, в котором в тот день выступал Децл, рэперу стало резко плохо, а затем он и вовсе потерял сознание. К сожалению, скорая помощь попросту не успела оказать помощь артисту. Программу посетил и отец Толмацкого, с которым у музыканта были плохие отношения в последние годы.У Децла остались супруга Юлия и 14-летний сын. Многие друзья и коллеги рэпера считают, что его отцу обязательно нужно сохранить наследие сына, ведь он за свою жизнь выпустил 9 сольных альбомов. Был отмечен и вклад Толмацкого в то, что рэп постепенно прижился в отечественной музыке. В итоге собравшиеся подытожили, что скоропостижная смерть Децла сблизит его семью, и все невзгоды будут улажены.