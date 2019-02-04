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Друзья и коллеги считают, что смерть Децла сблизит его семью

Рэпер Децл, известный в жизни как Кирилл Толмацкий, скончался накануне в возрасте 35 лет на концерте в Ижевске. Близкие и друзья музыканта стали гостями программы Андрея Малахова «Прямой эфир», чтобы почтить его память и рассказать, что стало причиной трагедии.
Друзья и коллеги считают, что смерть Децла сблизит его семью

По словам одного из работников заведения, в котором в тот день выступал Децл, рэперу стало резко плохо, а затем он и вовсе потерял сознание. К сожалению, скорая помощь попросту не успела оказать помощь артисту. Программу посетил и отец Толмацкого, с которым у музыканта были плохие отношения в последние годы.

У Децла остались супруга Юлия и 14-летний сын. Многие друзья и коллеги рэпера считают, что его отцу обязательно нужно сохранить наследие сына, ведь он за свою жизнь выпустил 9 сольных альбомов. Был отмечен и вклад Толмацкого в то, что рэп постепенно прижился в отечественной музыке. В итоге собравшиеся подытожили, что скоропостижная смерть Децла сблизит его семью, и все невзгоды будут улажены.



 
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Культура
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:21

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