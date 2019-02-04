«Ростех» выпустил современную систему по защите от утечек природного газа
Специалисты «Ростеха» выпустили современную систему, обеспечивающую защиту от утечек природного газа. Данные о возможной утечке газа в данном случае будут передаваться непосредственно к центральному блоку управления системой контроля возможной загазованности.
Речь идёт о комплексной системе газовой безопасности, предназначенной для многоквартирных российских жилых домов. Данную систему назвали «Алмаз-Контроль». Как сообщает издание «Слово и Дело», работа в данном случае будет осуществляться за счёт модулей GSM, а также Wi-Fi. Они будут передавать SMS-оповещения касательно утечки газа одновременно на несколько номеров, которые указал владелец. Данные с модулей также поступят на ЦБУ системы контроля загазованности.
В случае завышенных показаний, подача газа прекратится автоматически. В настоящее время уже продают модули GSM. При этом модули Wi-Fi будут доступны во 2 квартале этого года.
Речь идёт о комплексной системе газовой безопасности, предназначенной для многоквартирных российских жилых домов. Данную систему назвали «Алмаз-Контроль». Как сообщает издание «Слово и Дело», работа в данном случае будет осуществляться за счёт модулей GSM, а также Wi-Fi. Они будут передавать SMS-оповещения касательно утечки газа одновременно на несколько номеров, которые указал владелец. Данные с модулей также поступят на ЦБУ системы контроля загазованности.
В случае завышенных показаний, подача газа прекратится автоматически. В настоящее время уже продают модули GSM. При этом модули Wi-Fi будут доступны во 2 квартале этого года.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:10