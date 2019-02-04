Японские астрономы обнаружили новый объект в поясе Койпера





Стоит напомнить, что поясом Койпера считают малоисследованную область за пределами Нептуна. Район содержит в себе материалы, оставшиеся в результате формирования Солнечной системы, и должен содержать как минимум 1000 объектов радиусом в 100 километров. Один из них, астероид Ультима Туле, изучается зондом New Horizons.Кроме того, вышеназванная комета стала самой далёкой, до которой удавалось добираться рукотворным объектам. Впрочем, ученые заметили ещё один интересный объект, сделав множество снимков благодаря двум любительским астрографам Rowe — Ackermann и Schmidt. После проверки кривых блеска соседних светил, ученые сделали вывод, что это действительно космическое тело в поясе Койпера.