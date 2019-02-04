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Ученые: Загрязнение воздуха увеличивает риск развития импотенции

Китайские ученые выяснили, что загрязненный воздух может значительно увеличить риск развития импотенции. Информацией с широкой потребительской аудиторией поделилось зарубежное издание Daily Mail.
Ученые: Загрязнение воздуха увеличивает риск развития импотенции

Исследователи из Гуанчжоуского университета провели ряд исследований, которые охватывали большое количество данных, имеющих отношение к связи между грязным воздухом и различными заболеваниями, в том числе и фертильностью. Специалисты определили, что мужчины, которые живут в непосредственной близости к оживленным и большим дорогам, достаточно быстро устают во время полового акта. Медики считают, что причиной этого служат выхлопные газы от автомобилей, которые уменьшают объем легких.

Во время эксперимента, проходящего на крысах, животные подвергались воздействию загрязненного воздуха. Все подопытные были поделены на четыре группы. Первая – вдыхала грязный воздух два часа каждый день на протяжении трех месяцев. Вторая группа – четыре часа, третья – шесть. На представителей четвертой группы никаких воздействий выхлопными автомобильными газами не применяли. Анализ эксперимента показал, что значительно снизилась эректильная функция у представителей второй и третьей группы грызунов.

Ученые отметили, что это первые исследования, которые показали, как выхлопные газы от машин влияют на эрекцию.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 21:40

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