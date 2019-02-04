Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак
Популярный актер Эммануил Виторган поделился впечатлениями об интервью, которая дала Ксения Собчак журналисту Первого канала.
На днях вышла программа «Эксклюзив», где светская львица поведала о многих моментах своей жизни.
Коснулась она и непростых на данный момент семейных отношений с Максимом Виторганом.
После выхода интервью некоторые злые языки поспешили объявить, что Эммануил Виторган ничего не хочет слышать о супруге сына, и потасовка Максима с театральным деятелем Константином Богомоловым, мол, лишь подлила масла в огонь.
Однако слухи оказались выдумкой. Виторган-старший после просмотра разговора журналиста с невесткой написал о нем на своей странице в Instagram.
Он назвал интервью достойным и искренним, таким же, как и сама Ксения. Кстати, сама Собчак отметила, что Эммануил Гедеонович навсегда будет для нее близким человеком вне зависимости от того, как дальше сложится жизнь.
На днях вышла программа «Эксклюзив», где светская львица поведала о многих моментах своей жизни.
Коснулась она и непростых на данный момент семейных отношений с Максимом Виторганом.
После выхода интервью некоторые злые языки поспешили объявить, что Эммануил Виторган ничего не хочет слышать о супруге сына, и потасовка Максима с театральным деятелем Константином Богомоловым, мол, лишь подлила масла в огонь.
Однако слухи оказались выдумкой. Виторган-старший после просмотра разговора журналиста с невесткой написал о нем на своей странице в Instagram.
Он назвал интервью достойным и искренним, таким же, как и сама Ксения. Кстати, сама Собчак отметила, что Эммануил Гедеонович навсегда будет для нее близким человеком вне зависимости от того, как дальше сложится жизнь.