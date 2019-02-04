Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак

На днях вышла программа «Эксклюзив», где светская львица поведала о многих моментах своей жизни.Коснулась она и непростых на данный момент семейных отношений с Максимом Виторганом.После выхода интервью некоторые злые языки поспешили объявить, что Эммануил Виторган ничего не хочет слышать о супруге сына, и потасовка Максима с театральным деятелем Константином Богомоловым, мол, лишь подлила масла в огонь.Однако слухи оказались выдумкой. Виторган-старший после просмотра разговора журналиста с невесткой написал о нем на своей странице в Instagram.Он назвал интервью достойным и искренним, таким же, как и сама Ксения. Кстати, сама Собчак отметила, что Эммануил Гедеонович навсегда будет для нее близким человеком вне зависимости от того, как дальше сложится жизнь.