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Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак

Популярный актер Эммануил Виторган поделился впечатлениями об интервью, которая дала Ксения Собчак журналисту Первого канала.

На днях вышла программа «Эксклюзив», где светская львица поведала о многих моментах своей жизни.
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак

Коснулась она и непростых на данный момент семейных отношений с Максимом Виторганом.

После выхода интервью некоторые злые языки поспешили объявить, что Эммануил Виторган ничего не хочет слышать о супруге сына, и потасовка Максима с театральным деятелем Константином Богомоловым, мол, лишь подлила масла в огонь.

Однако слухи оказались выдумкой. Виторган-старший после просмотра разговора журналиста с невесткой написал о нем на своей странице в Instagram.

Он назвал интервью достойным и искренним, таким же, как и сама Ксения. Кстати, сама Собчак отметила, что Эммануил Гедеонович навсегда будет для нее близким человеком вне зависимости от того, как дальше сложится жизнь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:58

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