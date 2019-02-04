Хакеры взломали "любимый" порносайт россиян и вымогали у них деньги





В данном случае хакерами была придумана довольно простая схема. Злоумышленники выслали адресатам письма, в которых значилась информация о взломе известного порносайта Xvideos. По словам мошенников, у них имеется доступ непосредственно к веб-камере. Они якобы осуществляли запись на видео "развлечений жертвы", когда та просматривала «горячие порнографические ролики». В случае неоплаты хакерам $969 в криптовалюте, данные ролики грозятся разослать всем друзьям, а также знакомым жертв. Кошелек, который указали в письме, зарегистрировали в январе текущего года. На нём уже имеется несколько тысяч долларов. Специалисты призывают не реагировать на такого рода сообщения, называя их фейковыми.Эксперты предупреждают, что некоторые такие сообщения могут иметь ссылки на "видеоролики", автоматически загружающие вирусы на ПК. Согласно прогнозам экспертов, данные атаки будут прекращены не скоро, потому что хакеры на подобных схемах могут зарабатывать миллионы долларов. В 2018 году порноресурс Xvideos признали самым популярным среди российского населения.