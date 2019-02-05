Шоумен Александр Гудков снялся для журнала «Собака» в фатиновой юбке в пол и капроновых колготках на голое тело
Шоумен Александр Гудков стал популярен, в первую очередь, из-за своего эпатажа. В очередной раз артист удивил поклонников, приняв участие в фотосессии для журнала в женской одежде.
В последнем номере, который предшествует наступлению весны, популярного журнала «Собака» юморист примерял непривычные для мужчин наряды. Заметим, что Александр никогда не стеснялся играть роли женщин, а также смело переодевался для этого в платья и становился на каблуки.
На страницах журнала Александр Гудков совместно с актрисой Аглаей Тарасовой принял участие в модной фотоссесии, которая носила идею - «без гендерных различий». Издание выступило с призывом сделать вещи в гардеробе общими и принять гендерный коммунизм в моде.
Во время фотосессии юморист примерял на себя несколько образов. В том числе фатиновую юбку в пол и капроновые колготки на голое тело.
В последнем номере, который предшествует наступлению весны, популярного журнала «Собака» юморист примерял непривычные для мужчин наряды. Заметим, что Александр никогда не стеснялся играть роли женщин, а также смело переодевался для этого в платья и становился на каблуки.
На страницах журнала Александр Гудков совместно с актрисой Аглаей Тарасовой принял участие в модной фотоссесии, которая носила идею - «без гендерных различий». Издание выступило с призывом сделать вещи в гардеробе общими и принять гендерный коммунизм в моде.
Во время фотосессии юморист примерял на себя несколько образов. В том числе фатиновую юбку в пол и капроновые колготки на голое тело.
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 06:41