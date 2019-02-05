Шоумен Александр Гудков снялся для журнала «Собака» в фатиновой юбке в пол и капроновых колготках на голое тело





В последнем номере, который предшествует наступлению весны, популярного журнала «Собака» юморист примерял непривычные для мужчин наряды. Заметим, что Александр никогда не стеснялся играть роли женщин, а также смело переодевался для этого в платья и становился на каблуки.На страницах журнала Александр Гудков совместно с актрисой Аглаей Тарасовой принял участие в модной фотоссесии, которая носила идею - «без гендерных различий». Издание выступило с призывом сделать вещи в гардеробе общими и принять гендерный коммунизм в моде.Во время фотосессии юморист примерял на себя несколько образов. В том числе фатиновую юбку в пол и капроновые колготки на голое тело.