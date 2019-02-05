Ирина Медведева с мужем Гийомом устроили себе романтичный отдых на Мальдивах

Ирина Медведева во время пребывания за границей постоянно публиковала в своем микроблоге Instagram снимки с отдыха. Актриса под фотографиями делилась с поклонниками философскими рассуждениями, а также рассказывала о красоте местных пейзажей. Мальдивские острова удивили знаменитость нереальными яркими красками. Находясь под впечатлением, артистка даже написала под одним из кадров - «Мы в раю».Медведева отдыхала на курорте One & Only Reethi Rah. По словам артистки, в отеле, где проживали супруги, была романтично оформленная комната, вкусная еда, нежный морской шум, а также множество положительных эмоций. Кинозвезда подчеркнула, что самое главное – эти каникулы прошли рядом с самым любимым человеком.