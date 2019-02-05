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Ирина Медведева с мужем Гийомом устроили себе романтичный отдых на Мальдивах

Ирина Медведева, являющаяся актрисой телешоу «6 кадров», вместе со своим французским супругом - предпринимателем Гийомом решили устроить себе романтичный отдых. У супругов после каникул на Мальдивах осталось «море» впечатлений.
Ирина Медведева с мужем Гийомом устроили себе романтичный отдых на Мальдивах

Ирина Медведева во время пребывания за границей постоянно публиковала в своем микроблоге Instagram снимки с отдыха. Актриса под фотографиями делилась с поклонниками философскими рассуждениями, а также рассказывала о красоте местных пейзажей. Мальдивские острова удивили знаменитость нереальными яркими красками. Находясь под впечатлением, артистка даже написала под одним из кадров - «Мы в раю».

Медведева отдыхала на курорте One & Only Reethi Rah. По словам артистки, в отеле, где проживали супруги, была романтично оформленная комната, вкусная еда, нежный морской шум, а также множество положительных эмоций. Кинозвезда подчеркнула, что самое главное – эти каникулы прошли рядом с самым любимым человеком.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:41

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