Ученые: Мозг космонавтов стареет быстрее





Предыдущие наблюдения показали, что изменения произошли в белой массе мозга и нервных клеток, а основная часть нервной системы сместилась в черепе. Величина данных сдвигов зависит от количества миссий космонавтов, независимо от проведенного времени в космосе. Ученые изучали данные изменения при помощи диффузионной МРТ, анализируя информацию, собранную NASA с 2010 по 2015 года. Результат показал, что в условиях микрогравитации распределение жидкости вокруг мозга совпадает с общим изменением воды в организме. В верхней части тела замечается увеличение жидкости, что ведет к опуханию лица.Ученые заметили, что внушительные увеличения жидкости внутри черепа происходили у более опытных космонавтов. Что происходит в основной части нервной системы у членов экипажа во время возвращения на Землю, говорить еще рано. В ходе дополнительных исследований специалисты будут наблюдать за астронавтами, которые совершают полеты в космос продолжительностью свыше 200 дней. По мнению экспертов, это поможет во время разработки методов лечения, которые будут минимизировать риск заблаговременного старения мозга.