Ученые: Мозг космонавтов стареет быстрее
Ученые из Флоридского университета провели исследование, которое показало, что мозг космонавтов стареет намного быстрее. Также выявлена зависимость от частоты гравитационных переходов.
Предыдущие наблюдения показали, что изменения произошли в белой массе мозга и нервных клеток, а основная часть нервной системы сместилась в черепе. Величина данных сдвигов зависит от количества миссий космонавтов, независимо от проведенного времени в космосе. Ученые изучали данные изменения при помощи диффузионной МРТ, анализируя информацию, собранную NASA с 2010 по 2015 года. Результат показал, что в условиях микрогравитации распределение жидкости вокруг мозга совпадает с общим изменением воды в организме. В верхней части тела замечается увеличение жидкости, что ведет к опуханию лица.
Ученые заметили, что внушительные увеличения жидкости внутри черепа происходили у более опытных космонавтов. Что происходит в основной части нервной системы у членов экипажа во время возвращения на Землю, говорить еще рано. В ходе дополнительных исследований специалисты будут наблюдать за астронавтами, которые совершают полеты в космос продолжительностью свыше 200 дней. По мнению экспертов, это поможет во время разработки методов лечения, которые будут минимизировать риск заблаговременного старения мозга.
Предыдущие наблюдения показали, что изменения произошли в белой массе мозга и нервных клеток, а основная часть нервной системы сместилась в черепе. Величина данных сдвигов зависит от количества миссий космонавтов, независимо от проведенного времени в космосе. Ученые изучали данные изменения при помощи диффузионной МРТ, анализируя информацию, собранную NASA с 2010 по 2015 года. Результат показал, что в условиях микрогравитации распределение жидкости вокруг мозга совпадает с общим изменением воды в организме. В верхней части тела замечается увеличение жидкости, что ведет к опуханию лица.
Ученые заметили, что внушительные увеличения жидкости внутри черепа происходили у более опытных космонавтов. Что происходит в основной части нервной системы у членов экипажа во время возвращения на Землю, говорить еще рано. В ходе дополнительных исследований специалисты будут наблюдать за астронавтами, которые совершают полеты в космос продолжительностью свыше 200 дней. По мнению экспертов, это поможет во время разработки методов лечения, которые будут минимизировать риск заблаговременного старения мозга.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:25