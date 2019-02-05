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Ученые: Женский мозг стареет медленнее мужского
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Ученые: Мозг космонавтов стареет быстрее

Ученые из Флоридского университета провели исследование, которое показало, что мозг космонавтов стареет намного быстрее. Также выявлена зависимость от частоты гравитационных переходов.
Ученые: Мозг космонавтов стареет быстрее

Предыдущие наблюдения показали, что изменения произошли в белой массе мозга и нервных клеток, а основная часть нервной системы сместилась в черепе. Величина данных сдвигов зависит от количества миссий космонавтов, независимо от проведенного времени в космосе. Ученые изучали данные изменения при помощи диффузионной МРТ, анализируя информацию, собранную NASA с 2010 по 2015 года. Результат показал, что в условиях микрогравитации распределение жидкости вокруг мозга совпадает с общим изменением воды в организме. В верхней части тела замечается увеличение жидкости, что ведет к опуханию лица.

Ученые заметили, что внушительные увеличения жидкости внутри черепа происходили у более опытных космонавтов. Что происходит в основной части нервной системы у членов экипажа во время возвращения на Землю, говорить еще рано. В ходе дополнительных исследований специалисты будут наблюдать за астронавтами, которые совершают полеты в космос продолжительностью свыше 200 дней. По мнению экспертов, это поможет во время разработки методов лечения, которые будут минимизировать риск заблаговременного старения мозга.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:25

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