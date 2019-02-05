Опубликован первый ролик смартфона Nokia 6.2 (2019) с отверстием в экране и камерой Zeiss





Поскольку камера находится в дисплее слева вверху, разработчики смогли уменьшить рамки экрана, однако нижняя часть с логотипом Nokia всё ещё хорошо видна. На видео смартфон показан в разных цветовых вариациях. В качестве основной камеры выступит датчик на 16 Мп от Zeiss, рядом с ним расположен дактилоскопический датчик.Если обратить внимание на остальные технические характеристики, то стоит выделить 6,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, процессор Snapdragon 632, 4 или 6 ГБ ОЗУ в зависимости от модификации и 64 ГБ постоянной памяти. В рамках технологической выставки Mobile World Congress 2019 бренд HMD продемонстрирует и другие модели, такие как Nokia 9 PureView и Nokia 1 Plus.