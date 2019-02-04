АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Блогер JerryRigEverything испытал смартфон Vivo NEX Dual Display Edition на прочность
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Пользователям представили обновлённый мессенджер Viber 10

Пользователям представили мессенджер Viber 10. Мобильную версию наделили новым дизайном, функциями и групповыми звонками.
Пользователям представили обновлённый мессенджер Viber 10

В Viber 10 оставили фирменный цвет. Мессенджер стал намного лаконичнее и «лёгче». По всей видимости, это связано с рядом актуальных изменений предлагаемого дизайнерского решения современных сервисов Google. Помимо дизайнерских изменений внедрили также прочие новшества. Например, доступ к имеющимся контактам, а также групповым чатам размещён в едином окне.

Между тем, баланс Viber Out возможно посмотреть вверху дисплея. Теперь предоставляется возможность скрытия своего номера в общественных созданных чатах. В обновлённом мессенджере Viber появится функция групповых звонков (5 человек).



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Авокадо помогает бороться с
Никита Михалков назвал актрис «Comedy
Внедорожник Dongfeng Forthing X5
Японские астрономы обнаружили новый
Ученые: Загрязнение воздуха увеличивает
Юлия Толмацкая рассказала, что на
Хакеры взломали "любимый" порносайт
Российский политолог рассказал о
Друзья и коллеги считают, что смерть
Светлана Лобода показала в Instagram
«Ростех» выпустил современную систему
Пользователям представили обновлённый
Беда обошла: Никас Сафронов не
Эммануил Виторган рассказал о своем
Ученые рассказали, почему женщины живут
Аркадий Укупник рассказал, почему Децл
Археологи российской академии наук
Комедия «Бабушка легкого поведения — 2»
Максим Галкин показал на видео катание
Смартфон Oppo Find Z может получить
Maserati представила ограниченную серию
Виктория Лопырева показала в Instagram
Ученые: Сложные формы жизни на Земле
В России создадут аналог современного
Дмитрий Дюжев поддержал установку
Украина приступила к строительству
Жители Великобритании запечатлели НЛО в
KIA заявила о производстве новой версии
Влад Соколовский призвал фанатов
Смартфон от Highscreen с модулем NFC и
Просмотреть все новости