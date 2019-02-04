Пользователям представили обновлённый мессенджер Viber 10





В Viber 10 оставили фирменный цвет. Мессенджер стал намного лаконичнее и «лёгче». По всей видимости, это связано с рядом актуальных изменений предлагаемого дизайнерского решения современных сервисов Google. Помимо дизайнерских изменений внедрили также прочие новшества. Например, доступ к имеющимся контактам, а также групповым чатам размещён в едином окне.Между тем, баланс Viber Out возможно посмотреть вверху дисплея. Теперь предоставляется возможность скрытия своего номера в общественных созданных чатах. В обновлённом мессенджере Viber появится функция групповых звонков (5 человек).