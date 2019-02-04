Ученые рассказали, почему женщины живут дольше мужчин





Исследованиями занимались сотрудники Калифорнийского университета. Они смогли установить, что эстроген способен стимулировать активное поведение ферментов, которые удлиняют концевые участки хромосом и таким образом у человека продлевается жизнь. Медики говорят о том, что благодаря данному процессу женские хромосомы всегда длиннее мужских. Так называемые колпаки на концах хромосом имеют такой же состав, что и остальная генетическая информация особи – основания нуклеиновых кислот. На протяжении жизни молекулы изнашиваются и становятся короткими, что приводит к их смерти. Однако теперь ученые смогли установить взаимосвязь между уровнем эстрогена и длиной теломер. Это означает, что женщинам необходимо поддерживать эстроген, так как известно, что после наступления менопаузы он значительно падает.Медики давно установили, что данный гормон способствует развитию онкологических заболеваний, однако вместе с тем он укрепляет сердечно-сосудистую систему, а также помогает развиваться костям.Специалисты отметили, что стресс, вредные привычки, различные проблемы со здоровьем несут негативное влияние на теломеры. Эксперты отмечают, что мужчины чаще употребляют алкогольные и никотиновые изделия, а также имеют больший риск развития заболеваний сердца.