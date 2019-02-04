Ученые рассказали, почему женщины живут дольше мужчин
Ученые рассказали, что во время последних исследований им удалось раскрыть секрет, почему женщины живут дольше мужчин. Специалисты обнаружили в организме прекрасной половины человечества гормон, который способен увеличить продолжительность жизни.
Исследованиями занимались сотрудники Калифорнийского университета. Они смогли установить, что эстроген способен стимулировать активное поведение ферментов, которые удлиняют концевые участки хромосом и таким образом у человека продлевается жизнь. Медики говорят о том, что благодаря данному процессу женские хромосомы всегда длиннее мужских. Так называемые колпаки на концах хромосом имеют такой же состав, что и остальная генетическая информация особи – основания нуклеиновых кислот. На протяжении жизни молекулы изнашиваются и становятся короткими, что приводит к их смерти. Однако теперь ученые смогли установить взаимосвязь между уровнем эстрогена и длиной теломер. Это означает, что женщинам необходимо поддерживать эстроген, так как известно, что после наступления менопаузы он значительно падает.
Медики давно установили, что данный гормон способствует развитию онкологических заболеваний, однако вместе с тем он укрепляет сердечно-сосудистую систему, а также помогает развиваться костям.
Специалисты отметили, что стресс, вредные привычки, различные проблемы со здоровьем несут негативное влияние на теломеры. Эксперты отмечают, что мужчины чаще употребляют алкогольные и никотиновые изделия, а также имеют больший риск развития заболеваний сердца.
Исследованиями занимались сотрудники Калифорнийского университета. Они смогли установить, что эстроген способен стимулировать активное поведение ферментов, которые удлиняют концевые участки хромосом и таким образом у человека продлевается жизнь. Медики говорят о том, что благодаря данному процессу женские хромосомы всегда длиннее мужских. Так называемые колпаки на концах хромосом имеют такой же состав, что и остальная генетическая информация особи – основания нуклеиновых кислот. На протяжении жизни молекулы изнашиваются и становятся короткими, что приводит к их смерти. Однако теперь ученые смогли установить взаимосвязь между уровнем эстрогена и длиной теломер. Это означает, что женщинам необходимо поддерживать эстроген, так как известно, что после наступления менопаузы он значительно падает.
Медики давно установили, что данный гормон способствует развитию онкологических заболеваний, однако вместе с тем он укрепляет сердечно-сосудистую систему, а также помогает развиваться костям.
Специалисты отметили, что стресс, вредные привычки, различные проблемы со здоровьем несут негативное влияние на теломеры. Эксперты отмечают, что мужчины чаще употребляют алкогольные и никотиновые изделия, а также имеют больший риск развития заболеваний сердца.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:54