Беда обошла: Никас Сафронов не пострадал при пожаре на Никитском бульваре в Москве

Никас Сафронов пообщался с журналистами издания Nation News, которых интересовало состояние его жилища после пожара на Никитском бульваре в Москве. Художник отметил, что квартира, которой он владеет, к его счастью, никак не пострадала, за что он очень переживал, ведь вложил в неё огромные деньги. Оказалось, что на один только ремонт тот потратил более 6 миллионов рублей. Сафронов считает, что беда просто обошла его стороной, за что очень благодарен судьбе.Кроме того, в Москве на Никитском бульваре рядом с домом, в котором случился пожар, проживает один из родственников художника. Его владение также не пострадало. По последним данным, общее число жертв возгорания столичного дома уже выросло до 7 человек.