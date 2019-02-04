Комедия «Бабушка легкого поведения — 2» осталась лидером проката и собрала 368 миллионов рублей за две недели показа





Разрыв с картиной на втором месте оказался более, чем значительным – его заняла картина Алексея Козлова «Спасти Ленинград» с результатом в 128 миллионов рублей. В ТОП-3 попал и фильм зарубежного режиссера Питера Фарелли – драме «Зеленая книга» удалось за первые 14 дней проката собрать около 180 миллионов рублей.В целом, российские эксперты отметили, что вторая часть комедии Вайсберга смогла без проблем вытеснить новинки зарубежного кинематографа в российском прокате.