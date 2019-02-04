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Аркадий Укупник рассказал, почему Децл не общался с отцом 15 лет

Артист Аркадий Укупник, в программе «Прямой эфир» рассказал широкой аудитории о причине, по которой Кирилл Толмацкий, более известный под сценическим именем Децл, не общался со своим отцом на протяжении пятнадцати лет. Оказалось, певец долгое время является близким другом Толмацкого-старшего.
Аркадий Укупник рассказал, почему Децл не общался с отцом 15 лет

Укупник рассказал, что он стал первым, кому отец Кирилла Александр сообщил о смерти сына. Аркадий Семенович поведал студии и телезрителям о том, что знаком с Александром Толмацким еще с тех пор, когда он не был популярным в кругу шоубиза. Будучи женатыми на матери Кирилла, отмечает гость передачи, продюсер всегда мог рассчитывать на поддержку семьи, которая находилась с ним рядом. Однако, когда Александр ушел в другую семью, Кирилл занял позицию матери Ирины. Это привело к тому, что отец и сын не общались пятнадцать лет.
Аркадий Укупник рассказал, почему Децл не общался с отцом 15 лет

Укупник уверен, что продюсер всегда ощущал чувство вины перед наследником. Поэтому всячески пытался помочь ему. По словам экс-супруги Толмацкого-старшего, такое рвение приводило к непониманию между отцом и сыном, что особенно проявлялось во времена творческого периода Децла. Матери Кирилла приходилось разводить родственников по разным углам, чтобы дать остыть обоим.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:42

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