Аркадий Укупник рассказал, почему Децл не общался с отцом 15 лет
Артист Аркадий Укупник, в программе «Прямой эфир» рассказал широкой аудитории о причине, по которой Кирилл Толмацкий, более известный под сценическим именем Децл, не общался со своим отцом на протяжении пятнадцати лет. Оказалось, певец долгое время является близким другом Толмацкого-старшего.
Укупник рассказал, что он стал первым, кому отец Кирилла Александр сообщил о смерти сына. Аркадий Семенович поведал студии и телезрителям о том, что знаком с Александром Толмацким еще с тех пор, когда он не был популярным в кругу шоубиза. Будучи женатыми на матери Кирилла, отмечает гость передачи, продюсер всегда мог рассчитывать на поддержку семьи, которая находилась с ним рядом. Однако, когда Александр ушел в другую семью, Кирилл занял позицию матери Ирины. Это привело к тому, что отец и сын не общались пятнадцать лет.
Укупник уверен, что продюсер всегда ощущал чувство вины перед наследником. Поэтому всячески пытался помочь ему. По словам экс-супруги Толмацкого-старшего, такое рвение приводило к непониманию между отцом и сыном, что особенно проявлялось во времена творческого периода Децла. Матери Кирилла приходилось разводить родственников по разным углам, чтобы дать остыть обоим.
Укупник рассказал, что он стал первым, кому отец Кирилла Александр сообщил о смерти сына. Аркадий Семенович поведал студии и телезрителям о том, что знаком с Александром Толмацким еще с тех пор, когда он не был популярным в кругу шоубиза. Будучи женатыми на матери Кирилла, отмечает гость передачи, продюсер всегда мог рассчитывать на поддержку семьи, которая находилась с ним рядом. Однако, когда Александр ушел в другую семью, Кирилл занял позицию матери Ирины. Это привело к тому, что отец и сын не общались пятнадцать лет.
Укупник уверен, что продюсер всегда ощущал чувство вины перед наследником. Поэтому всячески пытался помочь ему. По словам экс-супруги Толмацкого-старшего, такое рвение приводило к непониманию между отцом и сыном, что особенно проявлялось во времена творческого периода Децла. Матери Кирилла приходилось разводить родственников по разным углам, чтобы дать остыть обоим.
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:42