Аркадий Укупник рассказал, почему Децл не общался с отцом 15 лет





Укупник рассказал, что он стал первым, кому отец Кирилла Александр сообщил о смерти сына. Аркадий Семенович поведал студии и телезрителям о том, что знаком с Александром Толмацким еще с тех пор, когда он не был популярным в кругу шоубиза. Будучи женатыми на матери Кирилла, отмечает гость передачи, продюсер всегда мог рассчитывать на поддержку семьи, которая находилась с ним рядом. Однако, когда Александр ушел в другую семью, Кирилл занял позицию матери Ирины. Это привело к тому, что отец и сын не общались пятнадцать лет.Укупник уверен, что продюсер всегда ощущал чувство вины перед наследником. Поэтому всячески пытался помочь ему. По словам экс-супруги Толмацкого-старшего, такое рвение приводило к непониманию между отцом и сыном, что особенно проявлялось во времена творческого периода Децла. Матери Кирилла приходилось разводить родственников по разным углам, чтобы дать остыть обоим.