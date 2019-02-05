Рената Литвинова в рамках флешмоба против рака записала видеообращение к «врагу»
Известная актриса Рената Литвинова в рамках флешмоба против рака записала собственное видеообращение к «врагу». Знаменитость акцентировала внимание в ролике на том, что в борьбе со страшным недугом нельзя медлить, ведь с каждой минутой победить его становится всё тяжелее.
Рената Литвинова в своём блоге в Instagram напомнила публике о Всемирном дне борьбы против рака. Актриса опубликовала записанное для «врага» видеообращение, где заявила, что он, то есть рак, не всесильный, и люди давно знают, как с ним бороться и победить его. Кроме того, звезда призвала общественность никогда не медлить и не тянуть время при первых звоночках и повышенном риске развития онкологии, ведь в случае подтверждения диагноза каждая минута становится ценнее золота, а если это время упустить, то уже может быть слишком поздно.
Поддержать звёздную коллегу своим роликом с хештегом #РакНашВраг решили Иван Ургант и Александр Гудков, которые обратились к раку так, будто он живой человек, и заверили его, что никогда и никто не станет ему сдаваться без борьбы.
Рената Литвинова в своём блоге в Instagram напомнила публике о Всемирном дне борьбы против рака. Актриса опубликовала записанное для «врага» видеообращение, где заявила, что он, то есть рак, не всесильный, и люди давно знают, как с ним бороться и победить его. Кроме того, звезда призвала общественность никогда не медлить и не тянуть время при первых звоночках и повышенном риске развития онкологии, ведь в случае подтверждения диагноза каждая минута становится ценнее золота, а если это время упустить, то уже может быть слишком поздно.
Поддержать звёздную коллегу своим роликом с хештегом #РакНашВраг решили Иван Ургант и Александр Гудков, которые обратились к раку так, будто он живой человек, и заверили его, что никогда и никто не станет ему сдаваться без борьбы.
Культура
Добавил: Oksana Сегодня, 05:11