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Кнопочный Philips Xenium E580 с высокой автономностью выходит в продажу в России

Кнопочную версию Philips Xenium E580 наделили АКБ на 3 месяца автономной работы. Устройство получило батарею на 3100 мАч. Его можно применять как внешний аккумулятор.
Кнопочный Philips Xenium E580 с высокой автономностью выходит в продажу в России

В РФ стартуют реализации кнопочного смартфона Philips Xenium E580. Новая версия пришла на смену Xenium E570, которую вывели на рынок гаджетов в 2016 году. Новое устройство наделили аккумуляторной батареей на 3100 мАч. Прошлая версия оснащалась АКБ на 3160 мАч. Новинка может выступать как внешняя батарея. Она способна осуществлять зарядку прочих гаджетов, подключённых к устройству при помощи переходника OTG.

Xenium E580 заключили в корпус, обладающий металлическими элементами, оборудованный парой слотов для SIM-карт. Устройство имеет 2,8-дюймовый экран на 320х240 точек, модуль Bluetooth 3.0, камеру со вспышкой на 2 Мп, FM-тюнер, музыкальный плеер, слот для MicroSD. Устройство оценивается в 4 990 руб.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:11

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