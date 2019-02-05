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Пережившая рак Елена Степунина приступила к борьбе с лишним весом

Не так давно экс-участница проекта «Дом-2» Елена Степунина смогла перебороть такое заболевание, как рак. На сегодняшний день звезда поставила перед собой цель избавится от лишнего веса и приступила к борьбе с ним.
Пережившая рак Елена Степунина приступила к борьбе с лишним весом

Знаменитость поделилась с фолловерами фотоснимком, сделанным в раздевалке спортивного зала. Елена не стесняется своих проблем и делится ими с фанатами, размещая подобные посты в своем микроблоге социальной сети Instagram. На выложенном в Сеть снимке Степунина выглядит уставшей. Однако, подписывая пост, бывшая участница реалити шоу рассказала, что довольна собой и спросила подписчиков, занимаются ли они спортом или считают, что у них и так все хорошо.

Фанаты «засыпали» кумира комментариями. Они рассказывали о своих способах борьбы с лишним весом, задавали знаменитости вопросы о ее здоровье и любимых упражнениях. Фолловеры заметили, что Елена на самом деле стала значительно стройнее, чем была пару месяцев назад.

Несмотря на то, что у подписчиков Степуниной совершенно разное отношение к спорту, это не помешало им отослать звезде шоу множество комплиментов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 03:11

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