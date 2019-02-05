Mercedes начал тестирование кроссовера AMG GLB 35 на немецких дорогах
Немецкий автопроизводитель Mercedes начал тестирование нового кроссовера AMG GLB 35 на дорогах общего пользования. Несмотря на камуфляжное покрытие, фотошпионам удалось запечатлеть новинку с наиболее удачных ракурсов.
В Сети появились первые шпионские снимки кроссовера AMG GLB 35, который компания Mercedes уже вывела на тестирование на немецких дорогах общего пользования. Автомобиль, как видно по фотографиям, получил ту же платформу MFA2, которая положена в основу всех современных Mercedes-Benz класса A. Новая модель получила немного увеличенные в диаметре колёса и тормозные диски. Кроме того, изменения коснулись и переднего бампера, а также решётки радиатора. Заметны на кадрах и фирменные выхлопные патрубки AMG.
Ожидается, что Mercedes запустит новый кроссовер с 2-литровым турбодвигателем на бензине, который выдаст мощность в 302 лошадиные силы. Официально новинку представят уже летом, а в продажи она поступит не раньше августа 2019 года.
В Сети появились первые шпионские снимки кроссовера AMG GLB 35, который компания Mercedes уже вывела на тестирование на немецких дорогах общего пользования. Автомобиль, как видно по фотографиям, получил ту же платформу MFA2, которая положена в основу всех современных Mercedes-Benz класса A. Новая модель получила немного увеличенные в диаметре колёса и тормозные диски. Кроме того, изменения коснулись и переднего бампера, а также решётки радиатора. Заметны на кадрах и фирменные выхлопные патрубки AMG.
Ожидается, что Mercedes запустит новый кроссовер с 2-литровым турбодвигателем на бензине, который выдаст мощность в 302 лошадиные силы. Официально новинку представят уже летом, а в продажи она поступит не раньше августа 2019 года.
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Добавил: Oksana Сегодня, 07:11