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Ученые: Состав Вселенной постоянно меняется

По словам ученых, состав Вселенной имеет свойство постоянно меняться и развиваться. Это происходит благодаря жизни и смерти большинства звезд.
Ученые: Состав Вселенной постоянно меняется

По словам профессора астрономии из Университета в штате Огайо, США, Дженнифер Джонсон, после Большого взрыва на протяжении 100 млн лет во Вселенной ничего не появлялось, кроме лития, гелия и водорода. Однако со временем в этом пространстве стали зарождаться новые химические элементы, такие как кислород, углерод и т.д. В создании новой Вселенной участвует процесс нуклеосинтеза, который начался около 14 млн лет тому назад, а начало его положено еще с того же Большого взрыва. На сегодняшний день большинству ученых известно, что элементы периодической таблицы Менделеева «наполнены» в основном звездной пылью, поскольку появление водорода и самых сложных ее элементов возродились в звездах.

Дженнифер Джонсон также объяснила, что процесс превращения пыли в элементы зависит от размера звезды. Если она большая, значит она быстрее объединит между собой гелий и водород для создания углерода, а он в свою очередь «превратится» в неон, магний или натрий. После «смерти» звезда выпускает в космос эти элементы. Если звезда такого размера, как наше Солнце (маленькая по меркам Вселенной), то в ней происходит химическая реакция между гелием и водородом. Взрываясь, маленькая звезда оставляет на своем месте белого карлика и он уже начинает синтезировать другие элементы. Рождение и смерть звезд приводит к существенному изменению состава Вселенной и этот процесс не останавливается.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 06:11

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