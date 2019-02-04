АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Блогер JerryRigEverything испытал смартфон Vivo NEX Dual Display Edition на прочность
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Смартфон Oppo Find Z может получить камеру с 10-кратным зумом и платформу Snapdragon 855

Новый смартфон Oppo Find Z может получить камеру с 10-кратным зумом и платформу Snapdragon 855. Об этом пользователи Сети заговорили после появления в базе Geekbench некого гаджета Oppo с приставкой Poseidon, обладающего уже озвученными для приемника модели Find X характеристиками.
Смартфон Oppo Find Z может получить камеру с 10-кратным зумом и платформу Snapdragon 855

Ещё пока не представленный широкой публике смартфон Oppo Find Z, вероятнее всего, будет оснащён камерой довольно высокого качества с 10-кратным зумом. Кроме того, по информации в Сети, гаджет оборудуют системой Snapdragon 855, а работать он будет на базе OS Android 9.0 Pie. Дополнительные характеристики приемника прошлой модели Oppo Find X пока не сообщаются, но пользователи ожидают, что он получит очень мощный аккумулятор. Предполагаемые сведения о качестве камеры гаджета появились после обнародования в базе Geekbench сведений о таком же аппарате, но с приставкой Poseidon вместо Find Z.

Несмотря на все предположения, окончательная и самая полная информация о смартфоне появится уже после его презентации на выставке Mobile World Congress 2019, которая состоится в Барселоне уже в последних числах февраля.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Oksana Сегодня, 20:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Беда обошла: Никас Сафронов не
Эммануил Виторган рассказал о своем
Ученые рассказали, почему женщины живут
Аркадий Укупник рассказал, почему Децл
Археологи российской академии наук
Комедия «Бабушка легкого поведения — 2»
Максим Галкин показал на видео катание
Смартфон Oppo Find Z может получить
Maserati представила ограниченную серию
Виктория Лопырева показала в Instagram
Ученые: Сложные формы жизни на Земле
В России создадут аналог современного
Дмитрий Дюжев поддержал установку
Украина приступила к строительству
Жители Великобритании запечатлели НЛО в
KIA заявила о производстве новой версии
Влад Соколовский призвал фанатов
Смартфон от Highscreen с модулем NFC и
Саша Черно жестко ответила Либерж
Алексей Купин может скоро покинуть
"АвтоВАЗ" снизил цены на базовые версии
50-летняя Валерия показала на снимке
Участница «Дома-2» Яна Шевцова
Илья Яббаров хочет получить миллион
Ученые: Вишневый сок положительно
Выбираем школу в Петербурге
В России анонсировали специальный
Анна Седокова показала на видео
На видео показали смартфон Meizu Zero
Ученые: Глобальное потепление приводит
Просмотреть все новости