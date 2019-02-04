Смартфон Oppo Find Z может получить камеру с 10-кратным зумом и платформу Snapdragon 855





Ещё пока не представленный широкой публике смартфон Oppo Find Z, вероятнее всего, будет оснащён камерой довольно высокого качества с 10-кратным зумом. Кроме того, по информации в Сети, гаджет оборудуют системой Snapdragon 855, а работать он будет на базе OS Android 9.0 Pie. Дополнительные характеристики приемника прошлой модели Oppo Find X пока не сообщаются, но пользователи ожидают, что он получит очень мощный аккумулятор. Предполагаемые сведения о качестве камеры гаджета появились после обнародования в базе Geekbench сведений о таком же аппарате, но с приставкой Poseidon вместо Find Z.Несмотря на все предположения, окончательная и самая полная информация о смартфоне появится уже после его презентации на выставке Mobile World Congress 2019, которая состоится в Барселоне уже в последних числах февраля.