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Археологи российской академии наук обнаружили «Великую Бактрийскую стену»

Археологи российской академии наук нашли «Великую Бактрийскую стену». Командой российских и узбекских исследователей были произведены раскопки крепости на территории Бактрии.
Археологи российской академии наук обнаружили «Великую Бактрийскую стену»

Обнаруженная учёными крепость служила зашитой для местного населения от постоянных набегов степных кочевников. Бактрия располагается на территории Афганистана, Таджикистана, Узбекистана. Данный район когда-то захватил Александр Македонский. Уже после разделения империи завоевателя, на этой территории возникло государство, которое назвали греко-бактрийским.

Учёными было установлено, что обнаруженную крепость возвели примерно в 295-290 годах до нашей эры. За счёт тринадцати башенных укреплений, а также крепких стен, обеспечивалась защита жителей Бактрии от нападений воинствующих соседей. Поблизости крепости обнаружили рынок, где воины приобретали требуемые продукты у местного населения. «Великая Бактрийская стена» в длину составляет приблизительно 15 км. На территории крепости учёные обнаружили элементы старинной военной амуниции, а именно панцирную защиту, нащёчники от шлемов. Исследователями также были найдены разные керамические изделия, монеты, которые позволяют произвести оценку состояния материальной культуры Бактрии.

Согласно оценкам экспертов, Бактрийское государство существовало примерно до 130 года до нашей эры. Этими землями изначально владела Персидская империя.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:30

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