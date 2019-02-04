Максим Галкин показал на видео катание с сыном Гарри на домашней «трассе» для бобслейна

Знаменитость выложила в Интернет видео, на котором развлекается со своим наследником около дома, катаясь на ледяной горке. Маленький Гарри, записывая видео, перепутал название вида спорта и рассказал фолловерам отца, что они сейчас поедут кататься на «бобшнельной трассе».Запись набрала множество лайков за короткое время. Фанаты прокомментировали пост, рассказав, что малыш их изрядно повеселил. Многие подписчицы интересовались у Максима Галкина по поводу того, как им удалось развить такую скорость и каким именно был бобслей – саночным или ватрушечным.