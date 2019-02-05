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BMW вскоре представит «заряженные» X3 M и X4 M

Автоконцерн BMW впервые показывал фотографии X3 M и X4 M 2020 модельного года ещё прошлой осенью, но тогда машины были прикрыты плотным слоем камуфляжа. Накануне немецкий производитель наконец-то показал неспрятанную X3 M.
BMW вскоре представит «заряженные» X3 M и X4 M

Кроссовер выделяется обновленной передней панелью и передним бампером, получившим увеличенные воздухозаборники. Стоит отметить и незначительную переделку крыши, а также интерьера транспортного средства. Среди других нововведений есть и уникальный задний спойлер. Судя по цифровой приборной панели, максимальная отметка спидометра составит 330 км/час, но эксперты не уверены, что по скорости будущая новинка превзойдет McLaren 600LT Spider.

Точные технические характеристики пока держатся в секрете, но в автоконцерне подтвердили слухи о том, что машина будет оснащаться шестицилиндровым мотором на 3,0 литра и мощностью до 475 лошадиных сил. Силовая установка, скорее всего, функционирует в паре с восьмиступенчатой АКПП. BMW X3 M точно будет впервые показан в рамках одного из автошоу 2019 года.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 02:11

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