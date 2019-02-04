Виктория Лопырева показала в Instagram совместный снимок с Игорем Булатовым

Беременность Виктории Лопыревой собрала вокруг себя массу сплетен и пересудов, поскольку она не афишировала, кто является отцом. Однако недавно в интернете появились фотографии, сделанные папарацци, где теледива запечатлена в компании Игоря Булатова. После этого она решила рассказать публике, что именно он - ее возлюбленный и папа будущему наследнику.Читатели блога Лопыревой не смогли разделить с ней ее счастья и резко стали осуждать этот поступок. Мол, увела мужа из семьи, а там же дети маленькие остались. Но телеведущая и Игорь Булатов никак не реагировали на данные обвинения. Однако Лопырева все же не смогла промолчать и ответила всем, что любовь создана для свободных людей.