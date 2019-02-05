Юлия Снигирь посетила мероприятие в компании Евгения Цыганова и его детей
Юлия Снигирь появилась на мероприятии в компании Евгения Цыганова и его детей от предыдущей возлюбленной. Общий наследник пары не захотел посещать показ «Лего. Фильм 2», отдав предпочтение отдыху дома.
Юлия Снигирь вместе с Евгением Цыгановым редко заявляют о себе на публике, но на днях они всё же появились на детском мероприятии в компании 6 детей актёра, рождённых в предыдущих отношениях. Журналисты не упустили возможности сделать несколько снимков пары, но заметили, что общий наследник знаменитостей не пришёл с ними на показ «Лего. Фильм 2». Он, впрочем как и его отец, не сильно приветствует повышенное внимание и публичность.
Сам же Евгений Цыганов, как считает общественность, в новых отношениях старается находить компромиссы и периодически поддаётся уговорам Юлии Снигирь выйти хоть куда-нибудь вместе. Несмотря на это, на появившихся в Сети снимках актёр позирует с привычным ему угрюмым лицом.
Юлия Снигирь вместе с Евгением Цыгановым редко заявляют о себе на публике, но на днях они всё же появились на детском мероприятии в компании 6 детей актёра, рождённых в предыдущих отношениях. Журналисты не упустили возможности сделать несколько снимков пары, но заметили, что общий наследник знаменитостей не пришёл с ними на показ «Лего. Фильм 2». Он, впрочем как и его отец, не сильно приветствует повышенное внимание и публичность.
Сам же Евгений Цыганов, как считает общественность, в новых отношениях старается находить компромиссы и периодически поддаётся уговорам Юлии Снигирь выйти хоть куда-нибудь вместе. Несмотря на это, на появившихся в Сети снимках актёр позирует с привычным ему угрюмым лицом.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 01:11