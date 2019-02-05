АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Блогер JerryRigEverything испытал смартфон Vivo NEX Dual Display Edition на прочность
EUR 75.06 USD 65.59
Курс валют на 05.02.2019

Юлия Снигирь посетила мероприятие в компании Евгения Цыганова и его детей

Юлия Снигирь появилась на мероприятии в компании Евгения Цыганова и его детей от предыдущей возлюбленной. Общий наследник пары не захотел посещать показ «Лего. Фильм 2», отдав предпочтение отдыху дома.
Юлия Снигирь посетила мероприятие в компании Евгения Цыганова и его детей

Юлия Снигирь вместе с Евгением Цыгановым редко заявляют о себе на публике, но на днях они всё же появились на детском мероприятии в компании 6 детей актёра, рождённых в предыдущих отношениях. Журналисты не упустили возможности сделать несколько снимков пары, но заметили, что общий наследник знаменитостей не пришёл с ними на показ «Лего. Фильм 2». Он, впрочем как и его отец, не сильно приветствует повышенное внимание и публичность.

Сам же Евгений Цыганов, как считает общественность, в новых отношениях старается находить компромиссы и периодически поддаётся уговорам Юлии Снигирь выйти хоть куда-нибудь вместе. Несмотря на это, на появившихся в Сети снимках актёр позирует с привычным ему угрюмым лицом.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 01:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юлия Снигирь посетила мероприятие в
Учёный: Технология 5G опасна и может
Анастасия Волочкова без стыда показала
Ученые: Авокадо помогает бороться с
Никита Михалков назвал актрис «Comedy
Внедорожник Dongfeng Forthing X5
Японские астрономы обнаружили новый
Ученые: Загрязнение воздуха увеличивает
Юлия Толмацкая рассказала, что на
Хакеры взломали "любимый" порносайт
Российский политолог рассказал о
Друзья и коллеги считают, что смерть
Светлана Лобода показала в Instagram
«Ростех» выпустил современную систему
Пользователям представили обновлённый
Беда обошла: Никас Сафронов не
Эммануил Виторган рассказал о своем
Ученые рассказали, почему женщины живут
Аркадий Укупник рассказал, почему Децл
Археологи российской академии наук
Комедия «Бабушка легкого поведения — 2»
Максим Галкин показал на видео катание
Смартфон Oppo Find Z может получить
Maserati представила ограниченную серию
Виктория Лопырева показала в Instagram
Ученые: Сложные формы жизни на Земле
В России создадут аналог современного
Дмитрий Дюжев поддержал установку
Украина приступила к строительству
Жители Великобритании запечатлели НЛО в
Просмотреть все новости