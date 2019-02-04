В России создадут аналог современного американского боевого комплекса Javelin





Вскоре планируется реализация работ, касающихся формирования ПТРК, который предоставляет возможность осуществления запуска снарядов из фортификационных специальных сооружений, а также помещений, имеющих небольшие размеры. В свою очередь это обеспечит эффективное использование вооружения в условиях города, основательно увеличит возможности боевой техники данного класса. Между тем, заявленные параметры боевого комплекса соответствуют американскому боевому ПТРК типа FGM-148 Javelin. Современная технология «мягкого запуска» представлена маршевым двигателем. Включение ракет осуществляется на расстоянии, которое будет безопасным для операторов. Это позволяет применять ПТРК, оставаясь при этом в закрытых помещениях.Благодаря принципу «атаковал-забыл» гарантируется корреляционный анализ с помощью цикличного обновления информации о целях. Перед пуском ракеты устройством делается эталонный специальный снимок в рамках инфракрасного, а также видимого оптического сегмента. В данном случае изображение обрабатывается блоком самонаведения снаряда, обеспечивая поиск объектов, соответствующих заданному шаблону.