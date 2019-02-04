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В России создадут аналог современного американского боевого комплекса Javelin

В России планируют создать аналог современного ПТРК типа Javelin. ОПК государства займётся разработкой вооружения, позволяющего действовать по принципу «выстрелил-забыл».
В России создадут аналог современного американского боевого комплекса Javelin

Вскоре планируется реализация работ, касающихся формирования ПТРК, который предоставляет возможность осуществления запуска снарядов из фортификационных специальных сооружений, а также помещений, имеющих небольшие размеры. В свою очередь это обеспечит эффективное использование вооружения в условиях города, основательно увеличит возможности боевой техники данного класса. Между тем, заявленные параметры боевого комплекса соответствуют американскому боевому ПТРК типа FGM-148 Javelin. Современная технология «мягкого запуска» представлена маршевым двигателем. Включение ракет осуществляется на расстоянии, которое будет безопасным для операторов. Это позволяет применять ПТРК, оставаясь при этом в закрытых помещениях.

Благодаря принципу «атаковал-забыл» гарантируется корреляционный анализ с помощью цикличного обновления информации о целях. Перед пуском ракеты устройством делается эталонный специальный снимок в рамках инфракрасного, а также видимого оптического сегмента. В данном случае изображение обрабатывается блоком самонаведения снаряда, обеспечивая поиск объектов, соответствующих заданному шаблону.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:15

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