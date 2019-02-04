Дмитрий Дюжев поддержал установку памятника герою фильма «Брат» Даниле Багрову





Данная кинолента режиссера Алексея Балабанова хоть и задумывалась как не значимый проект, она значимо повлияла не только на жизнь молодого актера, но и произвела незабываемое впечатление на многих зрителей.Авторы проекта памятника планировали установить монумент киногерою еще в минувшем году. Однако замысел был не одобрен членами Московской комиссии. Они считают неправильным устанавливать монумент киногерою, а не реальному человеку.Дюжев изначально выступил «за» созданную программу. Артист уверен, что герой Бодрова-младшего не зря полюбился миллионной аудитории. Он считает, что подобный объект будет напоминать о стране многонациональной и гостеприимной.Дмитрий Дюжев напомнил о честности взглядов и стойкой позиции главного героя киноленты «Брат». Актер подчеркнул, что Данила Багров отожествляет русский народ и считает, что данная идея является правильной.