Дмитрий Дюжев поддержал установку памятника герою фильма «Брат» Даниле Багрову
Актер Дмитрий Дюжев сообщил о том, что поддержал установку памятника, который будет посвящен главному герою фильма «Брат» Даниле Багрову. Полюбившуюся всей постсоветской аудитории роль сыграл Сергей Бодров-младший.
Данная кинолента режиссера Алексея Балабанова хоть и задумывалась как не значимый проект, она значимо повлияла не только на жизнь молодого актера, но и произвела незабываемое впечатление на многих зрителей.
Авторы проекта памятника планировали установить монумент киногерою еще в минувшем году. Однако замысел был не одобрен членами Московской комиссии. Они считают неправильным устанавливать монумент киногерою, а не реальному человеку.
Дюжев изначально выступил «за» созданную программу. Артист уверен, что герой Бодрова-младшего не зря полюбился миллионной аудитории. Он считает, что подобный объект будет напоминать о стране многонациональной и гостеприимной.
Дмитрий Дюжев напомнил о честности взглядов и стойкой позиции главного героя киноленты «Брат». Актер подчеркнул, что Данила Багров отожествляет русский народ и считает, что данная идея является правильной.
Данная кинолента режиссера Алексея Балабанова хоть и задумывалась как не значимый проект, она значимо повлияла не только на жизнь молодого актера, но и произвела незабываемое впечатление на многих зрителей.
Авторы проекта памятника планировали установить монумент киногерою еще в минувшем году. Однако замысел был не одобрен членами Московской комиссии. Они считают неправильным устанавливать монумент киногерою, а не реальному человеку.
Дюжев изначально выступил «за» созданную программу. Артист уверен, что герой Бодрова-младшего не зря полюбился миллионной аудитории. Он считает, что подобный объект будет напоминать о стране многонациональной и гостеприимной.
Дмитрий Дюжев напомнил о честности взглядов и стойкой позиции главного героя киноленты «Брат». Актер подчеркнул, что Данила Багров отожествляет русский народ и считает, что данная идея является правильной.
Культура
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:03