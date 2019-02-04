АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Блогер JerryRigEverything испытал смартфон Vivo NEX Dual Display Edition на прочность
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Ученые: Сложные формы жизни на Земле появились благодаря множеству маленьких хищников

Группа ученых провела исследование и выяснила, что более сложные формы жизни, ныне живущие на Земле, появились благодаря маленьким хищникам. Прародителем нового вида является планктон, рацион которого состоял преимущественно из различных бактерий.
Ученые: Сложные формы жизни на Земле появились благодаря множеству маленьких хищников

Ученые решили изучить теорию о ледяной корке, которая 635 миллионов лет назад полностью покрывала планету. А, как известно, в условиях сильного холода создание новой жизни практически невозможно. Однако теория гласит, что именно тогда произошло закрепление фундамента для того, чтобы процесс эволюции случился. Эксперты отправились в горы Бразилии и отыскали там залежи жиров, появившихся как продукт жизнедеятельности животных еще много лет назад. Изучив образцы, ученые поняли, как создавалась флора и фауна на Земле.

Итоги исследований показали, что даже низкая температура не смогла помешать жизни развиваться. Цепочку развития на Голубой планете начал мелкий планктон, который питался исключительно бактериями. Жировые образования, которые он выделял при употреблении этих микробов, попали в мировой океан. После таяния ледников у обитателей водоема появилась пища. Такая цепочка и привела к развитию более сложных форм жизни.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Сложные формы жизни на Земле
В России создадут аналог современного
Дмитрий Дюжев поддержал установку
Украина приступила к строительству
Жители Великобритании запечатлели НЛО в
KIA заявила о производстве новой версии
Влад Соколовский призвал фанатов
Смартфон от Highscreen с модулем NFC и
Саша Черно жестко ответила Либерж
Алексей Купин может скоро покинуть
"АвтоВАЗ" снизил цены на базовые версии
50-летняя Валерия показала на снимке
Участница «Дома-2» Яна Шевцова
Илья Яббаров хочет получить миллион
Ученые: Вишневый сок положительно
Выбираем школу в Петербурге
В России анонсировали специальный
Анна Седокова показала на видео
На видео показали смартфон Meizu Zero
Ученые: Глобальное потепление приводит
Федор Добронравов снова
Ученый снял на видео новорожденного
Во Владимире мужчина поскользнулся на
В Москве мужчина развращал 13-летнюю
В.Ефимов стал участником обсуждения
Максим Фадеев лишился возможности
Эксперты назвали 5 продлевающих жизнь
В Сети появились изображение и
В Москве в парке обнаружили тела двух
Фанаты считают любимого мужчину
Просмотреть все новости