Ученые: Сложные формы жизни на Земле появились благодаря множеству маленьких хищников





Ученые решили изучить теорию о ледяной корке, которая 635 миллионов лет назад полностью покрывала планету. А, как известно, в условиях сильного холода создание новой жизни практически невозможно. Однако теория гласит, что именно тогда произошло закрепление фундамента для того, чтобы процесс эволюции случился. Эксперты отправились в горы Бразилии и отыскали там залежи жиров, появившихся как продукт жизнедеятельности животных еще много лет назад. Изучив образцы, ученые поняли, как создавалась флора и фауна на Земле.Итоги исследований показали, что даже низкая температура не смогла помешать жизни развиваться. Цепочку развития на Голубой планете начал мелкий планктон, который питался исключительно бактериями. Жировые образования, которые он выделял при употреблении этих микробов, попали в мировой океан. После таяния ледников у обитателей водоема появилась пища. Такая цепочка и привела к развитию более сложных форм жизни.