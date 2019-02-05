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Учёный: Технология 5G опасна и может провоцировать рак

Учёный из США утверждает, что новая технология 5G опасна для здоровья, так как может провоцировать рак. Кроме того, эксперт включил в список недугов, вызываемых сетью, болезнь Альцгеймера, диабет, а также разные проблемы с сердцем.
Учёный: Технология 5G опасна и может провоцировать рак

Учёный из США по имени Джон Томас считает, что внедрение новейшей технологии связи 5G чревато опасными последствиями для здоровья человека, так как может провоцировать рак, диабет, проблемы с сердцем и даже повышает риск развития болезни Альцгеймера. Свои слова специалист обосновывает имеющимися результатами уже проведённых исследований, связанных с воздействием на человеческий организм 3G и 4G сетей. Уже доказано, что даже они в некоторой степени пагубно влияют на здоровье, а 5G, имея длину волны в 1 мм, является более опасным для людей подключением.

Подводя итоги собственного исследования, Джон Томас из США заявил, что особо опасными для здоровья человека являются вышки 5G сети, которые находятся на относительно небольшой дистанции друг от друга. Круглосуточное пребывание людей в радиусе их действия по степени вредности можно сравнить с ежедневным нахождением во включённой микроволновой печи в течение 19 минут.



 
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Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 00:12

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