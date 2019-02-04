Украина приступила к строительству наблюдательных башен на побережье Азовского моря





Наряду с этим руководство Украины продолжает осуществлять переговоры с Францией в вопросе закупки двадцати двух патрульных кораблей. Ситуация была прокомментировала Петром Цигикалом, главой государственной пограничной службы. Вопрос государство планирует решить положительно, позволив пограничникам Украины осуществлять надежную защиту имеющейся границы с морем. Другим важным аспектом является система контроля за так называемой надводной обстановкой. В данном случае вокруг Азова возвели пять башен. На протяжении года на данные сооружения будут установлены средства для проведения визуального, а также радиотехнического контроля.Цигикал заявил, что после того, как Россия в октябре произвела задержание трёх украинских кораблей, соседнее государство перешло к полной боевой готовности, сосредоточив войска на позициях. Пограничники в определённое время проходят учения, потому что в «ледовой» обстановке они являются важным звеном. По словам Цигикала, меры противодействия РФ отрабатывают вместе со штабом ООС, а также силами сектора национальной безопасности.