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Украина приступила к строительству наблюдательных башен на побережье Азовского моря

Украина начала строительство наблюдательных башен на побережье Азовского моря. К таким действиям соседнее государство приступило после Керченского инцидента.
Украина приступила к строительству наблюдательных башен на побережье Азовского моря

Наряду с этим руководство Украины продолжает осуществлять переговоры с Францией в вопросе закупки двадцати двух патрульных кораблей. Ситуация была прокомментировала Петром Цигикалом, главой государственной пограничной службы. Вопрос государство планирует решить положительно, позволив пограничникам Украины осуществлять надежную защиту имеющейся границы с морем. Другим важным аспектом является система контроля за так называемой надводной обстановкой. В данном случае вокруг Азова возвели пять башен. На протяжении года на данные сооружения будут установлены средства для проведения визуального, а также радиотехнического контроля.

Цигикал заявил, что после того, как Россия в октябре произвела задержание трёх украинских кораблей, соседнее государство перешло к полной боевой готовности, сосредоточив войска на позициях. Пограничники в определённое время проходят учения, потому что в «ледовой» обстановке они являются важным звеном. По словам Цигикала, меры противодействия РФ отрабатывают вместе со штабом ООС, а также силами сектора национальной безопасности.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:50

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