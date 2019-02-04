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Анастасия Волочкова без стыда показала нижнее белье

Известная российская балерина Анастасия Волочкова снова удивила публику. Перед съемками телепередачи «Звезды сошлись» артистка без какого-либо стыда подняла подол короткого платья и продемонстрировала свое нижнее белье.
Анастасия Волочкова без стыда показала нижнее белье

Анастасия Волочкова участвовала в съемках передачи в качестве эксперта, чтобы выглядеть эффектнее на экране, артистка выбрала короткое черное платье. А перед выходом в кадр она давала интервью в гримерной. Во время беседы балерина произнесла: «Все хотят видеть меня голой. Вот телесные трусики», и показала операторам предмет нижнего белья.

Также Анастасия Волочкова заявила, что носить белье такого вида может себе позволить не каждая женщина. Ведь для него нужна идеальная фигура, такая, как у нее. Поэтому танцовщица может надевать все, что ей захочется.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Вчера, 23:11

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