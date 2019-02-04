Саша Черно жестко ответила Либерж Кпадону в Instagram
Александра Черно резко осадила экс-участницу «Дома-2» Либерж Кпадону, с которой несколько дней назад подралась на съемочной площадке городских квартир.
Не секрет, что руководство реалити-шоу довольно долго пыталось отложить встречу Либерж и Александры. И, как выяснилось, не без причин. Первая же личная встреча звезд «Дома-2» закончилась жуткой потасовкой, после которой ссориться Черно и Кпадону продолжили в социальных сетях.
Несколько дней назад Либерж решила порадоваться своих поклонников и сообщила им о том, что совсем скоро может снова вернуться в Периметр. Оказывается, что администрация телестройки пригласила Кпадону стать ведущей Сейшельских островов.
В своем новом посте красавица-мулатка заявила, что намерена «бомбить» всех и каждого участника «Дома-2», но только «по факту» и «посильнее». Только вот радости Либерж не суждено было продлиться долго. Сообщение о назначении экс-участницы проекта поспешила опровергнуть избранница Иосифа Оганесяна.
Александра жестко прокомментировала новый пост Либерж и указала мулатке на то, что ее никто не ждет на «Острове любви». Черно отметила, что разговоры Кпадону о должности ведущей реалити-шоу являются не более, чем плодом ее воображения, на которое не следует даже обращать внимания.
К слову, Либерж не стала скрывать, что на самом деле еще не стала полноправной ведущей «Дома-2», а просто входит в число претендентов на эту роль.
Не секрет, что руководство реалити-шоу довольно долго пыталось отложить встречу Либерж и Александры. И, как выяснилось, не без причин. Первая же личная встреча звезд «Дома-2» закончилась жуткой потасовкой, после которой ссориться Черно и Кпадону продолжили в социальных сетях.
Несколько дней назад Либерж решила порадоваться своих поклонников и сообщила им о том, что совсем скоро может снова вернуться в Периметр. Оказывается, что администрация телестройки пригласила Кпадону стать ведущей Сейшельских островов.
В своем новом посте красавица-мулатка заявила, что намерена «бомбить» всех и каждого участника «Дома-2», но только «по факту» и «посильнее». Только вот радости Либерж не суждено было продлиться долго. Сообщение о назначении экс-участницы проекта поспешила опровергнуть избранница Иосифа Оганесяна.
Александра жестко прокомментировала новый пост Либерж и указала мулатке на то, что ее никто не ждет на «Острове любви». Черно отметила, что разговоры Кпадону о должности ведущей реалити-шоу являются не более, чем плодом ее воображения, на которое не следует даже обращать внимания.
К слову, Либерж не стала скрывать, что на самом деле еще не стала полноправной ведущей «Дома-2», а просто входит в число претендентов на эту роль.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:50