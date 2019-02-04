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Влад Соколовский призвал фанатов прекратить оскорблять Риту Дакоту

Артист Влад Соколовский обратился к фанатам с просьбой прекратить оскорблять его бывшею супругу, певицу Риту Дакоту. Пост с соответствующим текстом знаменитость разместил в своем микроблоге социальной сети Instagram.
Влад Соколовский призвал фанатов прекратить оскорблять Риту Дакоту

Обращаясь к подписчикам, певец предупредил, что всех тех, кто проигнорирует его просьбу, он будет блокировать.

О том, что одна из самых привлекательных пар шоу-бизнеса - Влад Соколовский и Рита Дакота расстались, стало известно общественности летом прошлого года. Об этом сообщила сама певица. Артист длительное время избегал давать какие-либо комментарии по поводу распавшегося брака. В свою очередь бывшая супруга исполнителя постоянно делилась своими чувствами и эмоциями с фолловерами на просторах социальных сетей. Однако не так давно она взяла паузу в данном вопросе и объявила фанатам, что ей необходимо время, чтобы осмыслить все происходящее в ее жизни. Поклонникам удалось узнать, что бывшие супруги решили наладить дружеские отношения ради благополучия их маленькой наследницы Мии.

Ранее на своей странице в Instagram Влад Соколовский разместил пост с извинениями перед экс-супругой. Он также написал, что осознал все свои ошибки и очень жалеет о невозможности вернуть все назад. Сегодня певец выступил в своем микроблоге, призывая всех фанатов, которые следят за его жизнью, прекратить преследовать и оскорблять Дакоту.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:14

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